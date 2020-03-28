التعليم العالي تحتوي الطلاب الوافدين بتوفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين بالمدن الجامعية.. ومسابقات ترفيهية للدمج بالمجتمع

مسابقات وعروض ترفيهية.. هكذا شجعت إدارة الوافدين بالتعليم العالي على الالتزام بالجلوس في المنزل

بناءً على رغبة الطلاب.. إدارة الوافدين تطلق مسابقة للشعر والقصص القصيرة









تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متمثلة في الإدارة العامة للوافدين على توفير جميع سبل الراحة والأمان والطمأنينة للطلاب الوافدين في مصر من مختلف دول العالم في محاولة لمساندتهم خلال فترة تعليق الدراسة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والذي يمر بها العالم أجمع.





وفي ذلك السياق قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الإدارة تقدم للوافدين بعض الأنشطة الترفيهية لتشجيعهم علي المذاكرة والتخفيف من وطأة الخوف والفزع من أزمة كورونا وبعدهم عن أسرهم، كما أن هناك متابعة دورية للوضع من خلال مكاتب الوافدين بالجامعات.





وأضافت في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الوزارة تطمئن على كافة الخدمات المقدمة والرعاية الصحية للطلاب بالإضافة إلى التواصل مع المكاتب الثقافية التابعة للسفارات فهي دايما في تواصل مع الوزارة للاطمئنان على كافة الإجراءات المتخذة لحماية الطلاب وتقديم كافة سبل الوقاية واستمرار منظومة التعليم عن بعد.









وأشارت رئيس الإدارة المركزية للوافدين، إلى أنه يتم الاطمئنان علي الطلاب من إدارات المدن الجامعية حول الأطعمة المقدمة والرعاية من الأطباء المتواجدين في المدينة ففي حالة شعور اي طالب بأي إرهاق أو تعب يكون هناك أطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم.









وأكدت أن المدن الجامعية يوجد بها أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لمتابعة الحالة النفسية لهم، ويتم التواصل مع الطلاب بأكثر من طريقة، مشيرة إلى أن الإدارة تقدم لهم مبادرة احنا "معاك في كل مكان" ليتواصلوا معانا في حالة حدوث أي مشكلة وتسهيل أي إجراء.













وأطلقت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض المسابقات الترفيهية للطلاب وإذاعة بعض الفيديوهات للترفيه عنهم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في محاولة منها التخفيف من وطأة الجلوس في المنزل لفترات طويلة وللتشجيع على تنفيذ قرار الدولة بحظر التجوال.









وقدمت الإدارة مسابقة للرسم وأخرى للغناء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحة أن الرسم الذي سيعرض على الصفحة وصاحب أعلي تصويت سيفوز بجوائز عينية قيمة، على أن يكون أخر ميعاد لإرسال الرسومات سيكون 31/03 الساعة 2ظهرا وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظهرا .









ونشرت الصفحة الرسمية الإدارة العامة للوافدين منشورا عبر موقع فيسبوك قالت فيه: "قاعدة البيت مش يعني حبسة.. قاعدة البيت حماية لك ولغيرك.. إنت عندك طاقة وإمكانيات مش عند أي حد...وكمان عندك أفكار تفوق أي حد. عبر عنها برسمك وأدخل مسابقة الرسم اللي عملناها لك. برسمك عبر عن اللي في نفسك".









واستكملت : "تقدر تعرض رسمك علي الصفحة والرسم صاحب أعلي تصويت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة. أخر ميعاد لإرسال الرسومات هيكون 31/03 الساعة 2ظ وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظ. خلي أصحابك وعائلتك كلهم يصوتوا لك زتكون إنت الفائز" .









وأشارت الإدارة إلى أن : "المواضيع المقترحة للمسابقة: عيد الأم – كورونا غير شكل العالم – ألام وأحلام الشعوب #إحنامعاك وإنت في بيتك #خليك في بيتك خليك في_أمان".









وعن مسابقة الغناء قالت: "علي صوتك بالغني – خلي صوتك يوصل بعيد, خليه يوصل للسما. ما تستسلمش صوتك هو الأمل للعالم. صوتك هو نغمة ولحن جميل. لو عندك موهبة الغناء...إشترك في المسابقة ...ممكن تكون أنت الفائز".​









واكدت أن الطالب سينشر مقطع من أغنية بصوته علي الصفحة و صاحب أحلي صوت هو اللي يحصل علي أعلي نسبة تصويت سيفوز بجوائز عينية قيمة على أن يكون أخر ميعاد لإرسال المقاطع الصوتية هيكون 31/03 الساعة 2 ظهرا وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظهرا









كما قالت : "متخليش قاعدة البيت مملة لأننا النهاردة هنقضيها مع بعض مع احلي عروض دار الأوبرا المصريه عرض "الليلة الكبيرة " لايف على قناة اليوتيوب الساعة 9 مساء، احنا معاك في كل الأوقات .. انت مش لوحدك".









كن على البث الحي مجانا : https://www.youtube.com/watch?v=La4a7lu8FGk









أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مسابقة أجمل فانوس على أن يكون آخر ميعاد لإرسال صور التصميمات يوم 2 أبريل الساعة 2 ظهرا وآخر موعد للتصويت يوم 5 أبريل الساعة 2 ظهرا.









وكتبت الإدارة العامة للوافدين عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "كل سنة وإنتم جميعا بخير...شهر رمضان الكريم أقرب، وإحنا منك بنقرب, عايزين نشوف مهاراتكم وإبداعتكم. صمم مجسم لفانوس رمضان تدخل بيه مسابقة أجمل فانوس رمضان، وعلي فكرة الفانوس الفايز هيكون هو أكتر فانوس حصل علي أعلي تصويت، كلم أهلك وإصحابك وخليهم يشاركو في التصويت".​









واستكملت الأكاديمية، "تقدر تعرض تصميمك علي الصفحة والفانوس صاحب أعلي تصوىت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة. أخر ميعاد لإرسال صور التصميمات هيكون 02/04 الساعة 2 ظ وأخر ميعاد للتصويت يوم 05/04 الساعة 2 ظ. خلي أصحابك وعائلتك كلهم يصوتوا لك وتكون إنت الفائز" .









تقدم الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من المسابقات الترفيهية في محاولة منها التخفيف عن الطلاب، خلال فترة تعليق الدارسة والتزام الطلاب الوافدين التواجد في المدن الجامعية المنازل حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.













وأطلقت الإدارة مسابقة الشعر والقصص القصيره بناء على رغبة الطلاب لكي يقضون وقتهم في البيت وهم ينمون مواهبهم موجهة للطلاب: "لو كنت بتكتب قصص قصيرة او شعر بأنواعه تقدر تبعتلنا عشان تدخل المسابقة و تكون من الفائزين من مبادرة ادرس في مصر





#ادرس_في_مصر_مسابقة_المواهب





مشروعك هيتعرض على الصفحة وصاحب أعلى تصويت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة".









واوضحت الادارة أن آخر ميعاد لارسال المشاريع سيكون 02/04 الساعة 2 ظهرا، بينما آخر ميعاد للتصويت يوم 05/04 الساعة 2 ظهرا.



