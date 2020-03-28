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رياضة

زكريا ناصف ينصح الجماهير بممارسة الرياضة لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 01:41 م
زكريا ناصف
زكريا ناصف
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عبدالله هشام
وجه زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق نصيحة للمصريين تجنيا للإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة وأدى إلى توقف النشاط الرياضي في العالم. 

وغرد زكريا ناصف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "ساعة بالعجلة مش هتضر ، مع عصير برتقال وتفاحة خضرا

وطبعآ اسپرسو ، الرياضة جزء من مناعتك...العبها بأي شكل، بس لوحدك".


جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى منتصف أبريل خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الرجوع للجنة الطبية وبناء على تعليمات مجلس الوزراء.

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