وزيرة الهجرة: الدولة تضع الأولوية لعودة المصريين العالقين بالخارج ..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة شكلت غرفة عمليات بعد تفشي أزمة فيروس كورونا لتلقي طلبات المصريين العالقين داخل مصر، نتيجة غلق المطارات في الدول العربية، وذلك لمتابعة إجراءات عملهم بالخارج.









وأشارت نبيلة مكرم، أثناء مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أنه بعد تفشي الأزمة الأيام الماضية بدأت غرفة العمليات في تلقي شكاوى من مصريين عالقين فى أوروبا والولايات المتحدة.









وأكدت وزيرة الهجرة، أن الدولة تضع الأولوية للعالقين المصريين بالخارج، لافتة إلى أن الوزارة تتلقى طلبات من المصريين المقيمين بالخارج، ولكن الأولويات حاليا للعالقين.







وأضافت أن أكثر الدول التى يتواجد بها عالقون مصريون هي دول أوروبا على رأسها إنجلترا وفرنسا وإسبانيا، نتيجة تواجد عدد كبير من الطلبة بها.



