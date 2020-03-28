بعد كارثة الـ100 ألف إصابة.. بدء العمل باختبار جديد يكشف عن كورونا في دقائق

وسط تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير للغاية، قررت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن تضع ختم الموافقة على أحد الأجهزة لإظهار نتيجة الفحص في 15 دقيقة فقط.





وأقدمت الهيئة على اتخاذ هذه الخطوة لمكافحة فيروس كورونا بشكل أسرع لعزل المرضى قبل ظهور الأعراض بوقت كاف بدلا من عزل الجميع، حيث يظهر هذا الجهاز النتيجة خلال 15 دقيقة فقط.





كانت شركة "أبوت" قامت بتصنيع الجهاز، وأعلنت عنه مساء أمس الجمعة في بيان صحفي، وأوضحت إنها تعتزم البدء في تقديم 50 ألف اختبار يوميا، اعتبارا من الأسبوع المقبل وفقا لصحيفة The Hill.





ويعد هذا الجهاز الجديد واحدًا من أسرع الاختبارت التي يتم عملها للمشكوك في إصابتهم بالفيروس التاجي، وأشارت الشركة المصنعة إلى أن الاختبار يعمل على منصة ID NOW الخاصة بها، وهي منصة محمولة تزن أقل من 7 أرطال ويمكن نشرها في النقاط الساخنة للفيروس التاجي، وأشارت "أبوت" إلى أنه من المتوقع إجراء نحو 5 ملايين اختبار شهريًا.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم السبت أعلى معدلات إصابة في العالم 100 ألف حالة لتتجاوز بذلك الصين وإيطاليا.