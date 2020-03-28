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فن

فى أول أيام المهرجان.. المسرح العالمى يحقق نسبة مشاهدة جيدة

السبت 28/مارس/2020 - 01:46 م
مسرح الجنوب
مسرح الجنوب
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أحمد إبراهيم
حققت عروض مهرجان المسرح العالمى أون لاين، والذى تنظمة مؤسسة س للثقافة والإبداع نسبة مشاهدة جيدة، أمس، فى أول أيام بث المهرجان على الإنترنت، والذى يستمر حتى يوم 31 مارس الحالى.

وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان أن المسرحيين احتفلوا أمس ببث عروض المهرجان الذى لاقى قبولا كبيرا وهى العرض التونسى "لهوة" والعرض المصرى "عقول" والعرض العراقى "حظر تجول" فضلا عن مناقشة العروض أون لاين بشكل اسهم فى التفاعل بين المشاهدين وأصحاب العروض المسرحية مما كان له أثره الإيجابى خاصة مع بث البرومو الدعائى للمهرجان والذى يذاع لأول مرة.

وأضاف أن اليوم الثانى يتضمن تقديم ثلاث عروض هى "بيت الدومية" من جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية وعرض "طائر مزبلة التاريخ" من المغرب اما العرض الثالث فهو العرض العراقى "النبوة"، وسيتم بثهم فى تمام الساعة الخامسة والسابعة والتاسعة بتوقيت القاهرة على صفحتى مؤسسة س للثقافة والابداع ومهرجان ربيع الوفاء المسرحى بتونس.

يذكر أن مهرجان المسرح العالمى أون لاين هو أول مهرجان مسرحى على النت يتم تنظيمه على مستوى العالم فى ضوء الاحتفال باليوم العالمى للمسرح وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذى تسبب فى توقف جميع الانشطة فى كل الدول.. والمهرجان يتم تنظيمه برعاية اتحاد المسرحيين الأفارقة وiti.
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