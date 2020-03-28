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محافظات

أورمان البحيرة: 200 كرتونة مواد غذائية ومبالغ مالية ولحوم لـ100 أسرة بأبو المطامير

السبت 28/مارس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

ووجه المحافظ باستهداف القرى الأكثر احتياجا وتكثيف المساعدات بها بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .

ومن جانبه أعلن عادل درغام -  مدير فرع الأورمان البحيرة عن قيام جمعية الأورمان بتوزيع 200 كرتونة من المواد الغذائية على عدد( ۰ ۱۰)  أسرة بقرية الرابعة وتوابعها بمركز أبو المطامير بواقع  2 كرتونة مواد غذائية لكل أسرة.

وأشار إلى توزيع 200 كيلو لحوم بواقع 2 كيلو ومبلغ 50 ألف جنيه بواقع 500 جنيه لكل أسرة وذلك بحضور راضى عمار رئيس المدينة وممثل عن مديرية التضامن الاجتماعى .

أورمان البحيرة: 200 كرتونة مواد غذائية ومبالغ مالية ولحوم لـ100 أسرة بأبو المطامير
أورمان البحيرة: 200 كرتونة مواد غذائية ومبالغ مالية ولحوم لـ100 أسرة بأبو المطامير
أورمان البحيرة: 200 كرتونة مواد غذائية ومبالغ مالية ولحوم لـ100 أسرة بأبو المطامير
أورمان البحيرة: 200 كرتونة مواد غذائية ومبالغ مالية ولحوم لـ100 أسرة بأبو المطامير
أورمان البحيرة: 200 كرتونة مواد غذائية ومبالغ مالية ولحوم لـ100 أسرة بأبو المطامير
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