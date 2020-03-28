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محافظات

المواطنون اختفوا.. تعرف على حالة شوارع السويس في اليوم الثاني للإغلاق الكامل

السبت 28/مارس/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

شهدت مدينة السويس، التزم أصحاب المحال التجارية بإجراءات الإغلاق التام، اليوم السبت، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.


وشهدت الشوارع الرئيسية والتجارية فى أحياء السويس الخمسة إغلاقا تاما لكافة المحال التجارية، ما عدا الصيدليات والمخابز وسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وخلت تلك الشوارع من المواطنين.


فيما خرجت دوريات أمنية من مديرية أمن السويس؛ للتأكد من إغلاق المحال التجارية؛ تنفيذًا لقرار المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمنع التجمعات وإغلاق كافة الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت.

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