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محافظات

الاسترخاء في زمن كورونا.. مواطنو سيناء يلجأون للصحراء للتخلص من هوس الفيروس

السبت 28/مارس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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احمد صالح
اعتاد أبناء سيناء اختيار أماكن مناسبة وسط رمال الصحراء، للاستمتاع بأكبر وقت ممكن أثناء النهار، بعيدا عن الزحام، وزاد الأمر في هذا التوقيت للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي أصبح قريبا من أي إنسان.

وقال أبو محمد أحد السكان: "إن الحياة لطبيعية التي نعيشها في سيناء تفرض على الأهالي الابتعاد عن الأماكن المغلقة وأماكن الزحام ليختلي بنفسه ويأمن الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو أي أمراض معدية، إلى جانب الاستفادة من حرارة الشمس التي تطرد الأمراض"، مؤكدا أنها من أفضل الأوقات التي يرى فيها المواطن ذاته، حيث جمال الطبيعة ونقاء الجو، وسطوع الشمس، ونظافة التربة.

وأضاف أن مناطق الصحراء تتميز بنقاء الجو واستنشاق هواء نظيف خالٍ من أي أنواع التلوث، علاوة على اللوحة الطبيعية للسماء والغرود الرملية والأشجار المنتشرة في أماكن متفرقة، ولذا فإن الأهالي يتمتعون بصحة جيدة ويعتمدون على الزراعات النظيفة التي يتم إنتاجها من المزارع التي تروى غالبا على مياه الأمطار، وتكفي استهلاك الأسر، خاصة الذين يعتمدون على الزراعة حول الآبار العميقة. 

وأكد أن الخروج إلى مناطق الزراعات والمناطق الخلوية هي في حد ذاتها رياضة الترويح عن النفس، بعيدا عن صخب الحياة والتلوث الناتج عن السيارات والضوضاء الناتج عن الزحام.


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