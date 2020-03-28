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توك شو

شاهد.. مواد غذائية ومطهرات من «صناع الخير» لغير القادرين

السبت 28/مارس/2020 - 02:33 م
المدير التنفيذي لـ
المدير التنفيذي لـ "صناع الخير"
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نورهان رأفت
قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمبادرة "صناع الخير"، إن المبادرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ستمنح غير القادرين والعمالة غير المنتظمة مبلغا قدره 500 جنيه شهريًا، بسبب أزمة فيروس كورونا.


وأضاف هاني عبد الفتاح، أثناء حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك مبادرة سيتم تدشينها لتوفير المواد الغذائية للقرى، وغير القادرين من ضمن مبادرات "صناع الخير".


وأشار إلى أن المبادرة تشمل أكياسا بها مطهرات وأدوات حماية، لغير القادرين وعمال النظافة في الشوارع.


وأوضح أن التوعية من أهم أركان المبادرة، التي تسعى إليها "صناع الخير"، لأن التوعية جزء كبير من تخطي الأزمة الحالية.


وتابع أنه بدءًا من هذا الأسبوع سيتم العمل على كل تلك الأركان، بمشاركة عدد مناسب من المتطوعين.
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