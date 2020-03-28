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محافظات

استجابة لشكوى "صوتك مسموع" إزالة تعديات على أرض ملك الأوقاف ببني مزار بالمنيا

السبت 28/مارس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ايمن رياض

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على عدم التهاون تجاه أي مخالف أو متعدي علي أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدي، وكل من تسول له نفسه استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



جاء ذلك خلال الاستجابة الفورية لشكوي أهالي قرية الجرنوس، بمركز بني مزار، حيث تم ارسالها عن طريق "مبادرة صوتك مسموع"، والتي تضمنت قيام مواطن بالتعدي والحفر للبناء علي أرض ملك الأوقاف، مستغلًا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، حيث نفذت  الوحدة المحلية اليوم أعمال ردم الحفر وإزالة التعدي .

 

وكان المحافظ قد كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيا لحين إشعار آخر، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.


 

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوى إلكترونيا من خلال:- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

 

- الاتصال بالخط الساخن 16528

 

- إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052

 

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783

 

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