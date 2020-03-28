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هل الجالية المصرية بـ إيطاليا فى خطر ؟ مصدر مسئول يرد

السبت 28/مارس/2020 - 02:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور وائل عبد القادر ، رئيس الجمعية الثقافية المصرية الإيطالية ، إن حالات المصريين المقيمين حاليا فى مقاطعة ميلانو الإيطالية والمصابين بفيروس كورونا يخضعوا للعلاج فى منازلهم ، أو المستشفيات المحيطة  .

وكشف رئيس الجمعية الثقافية المصرية الإيطالية ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، عن تسجيل 4 حالات وفاة للمصريين المقيمين فى مقاطعة ميلانو الإيطالية وكان أصغرهم سنا 46 عاما.

وأكد  الدكتور وائل عبد القادر ، أن الجالية المصرية المقمية حاليا فى إيطاليا لا تواجه أى مخاطر ولا توجد حالات إنذار بإصابات أو حالات وفاة جديدة حتى الآن . 

وتابع رئيس الجمعية الثقافية المصرية الإيطالية  بأن إيطاليا تسجل حاليا مؤشرات خطيرة حيث سجلت الأخيرة عدد 1000 إصابة جديد بأن تضاعف وتكدس مصابى فيروس كورونا بالمستشفيات نتج عنه عجز إيطاليا حاليا عن احتواء فيروس كورونا.

يذكر أن  السلطات في إيطاليا أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل 919 حالة وفاة  و5959 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال  الـ24 ساعة الأخيرة.
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