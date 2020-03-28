الزراعة تنتهي من إعداد تقاوي محصول القطن بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي،أنه تم الانتهاء من إعداد تقاوي محصول القطن،بجميع محطات التقاوي وتم البدء بالفعل في توزيعها على المحافظات بأسعار مخفضة.





ونوه إبراهيم،إلى أنه تم طرح جميع الأصناف للمزارعين،بنفس أسعار العام الماضي، وذلك تنفيذا لتعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لدعم مزارعي الذهب الأبيض و عدم زيادة الأسعار ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والوقوف بجانب المزارعين.





وأضاف إبراهيم أنه تم تطهير جميع محطات التقاوي بمحافظات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا والذين يواصلون العمل من أجل تجهيز تقاوي المحاصيل الصيفية حتى لا تتوقف حركة الإنتاج.