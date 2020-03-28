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محافظات

بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون

السبت 28/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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ايمن محمد
 
التزم مواطنو طور سيناء في منازلهم اليوم السبت  في اليوم الثالث للحظر واليوم الثاني لإغلاق المحلات وقد غاب المارة عن  التجول في الشوارع  بينما تجولت الأغنام والماعز بكل حرية في الشوارع الرئيسية . 


ورصدت عدسة موقع " صدي البلد " الاخباري غياب المواطنين والمارة في الشوارع واستمرار إغلاق المحلات  والمطاعم  والمقاهي تجولت الأغنام والماعز  بكل حرية في الشوارع والميادين العامة والعبث بصناديق القمامة .


وكان أهالي مدينة طور سيناء قد طالبوا بمنع تجول الأغنام والماعز في الشوارع  وفرض  غرامة على أصحابها لو تركوها تتجول وقال حسين رافع من سكان طور سيناء إنه لابد من منع تجول الأغنام والماعز في الشوارع  حيث في ظل غياب المواطنين في الشوارع يعبثون بكل شيء 


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بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون
بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون
بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون
بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون
بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون
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