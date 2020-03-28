الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا يبرز مبادرة نجوم الدوري السعودي لمواجهة كورونا





ونشر الحساب الرسمي صورة لمهاجم فريق النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله معلقًا عليها " إلزم بيتك لنتمكن من اقتناص الفايروس كما يقتنص حمد الله الشباك"









ونشر بعدها صورة لنجم فريق الهلال السعودي وهداف البطولة الموسم الماضي برصيد 11 هدف الفرنسي بافتيمبي جوميز بتعليقق طريف وهو " امشي مثل الأسد بينما أنت في البيت " في إشارة للقب الذي يطلقه جماهير الهلال السعودي على جوميز.









يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أوقف جميع نشاطاته ومسابقته القارية المتمثلة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا صور لنجوم الدوري السعودي في إطار الدور التوعوي الذي يلعبه الاتحاد القاري لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي ظهر كجائحة ووباء عالمي منذ نهاية شهر فبراير الماضي .