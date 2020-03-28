الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا يبرز مبادرة نجوم الدوري السعودي لمواجهة كورونا

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا صور لنجوم الدوري السعودي في إطار الدور التوعوي الذي يلعبه الاتحاد القاري لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي ظهر كجائحة ووباء عالمي منذ نهاية شهر فبراير الماضي .
ونشر الحساب الرسمي صورة لمهاجم فريق النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله معلقًا عليها " إلزم بيتك لنتمكن من اقتناص الفايروس كما يقتنص حمد الله الشباك"
#الزم_بيتك لنتمكن من اقتناص الفايروس كما يقتنص @Hamedallah_9 الشباك 🏹 pic.twitter.com/L8ZHGsdZAd— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 26, 2020
ونشر بعدها صورة لنجم فريق الهلال السعودي وهداف البطولة الموسم الماضي برصيد 11 هدف الفرنسي بافتيمبي جوميز بتعليقق طريف وهو " امشي مثل الأسد بينما أنت في البيت " في إشارة للقب الذي يطلقه جماهير الهلال السعودي على جوميز.
امشِ مثل 🦁 بينما أنت في البيت!@BafGomis 😉#الزم_بيتك pic.twitter.com/aBcjTV6qOQ— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 27, 2020
يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أوقف جميع نشاطاته ومسابقته القارية المتمثلة في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد .