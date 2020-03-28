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رياضة

الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا يبرز مبادرة نجوم الدوري السعودي لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا صور لنجوم الدوري السعودي في إطار الدور التوعوي الذي يلعبه الاتحاد القاري لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والذي ظهر كجائحة ووباء عالمي منذ نهاية شهر فبراير الماضي . 

ونشر الحساب الرسمي صورة لمهاجم فريق النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله معلقًا عليها " إلزم بيتك لنتمكن من اقتناص الفايروس كما يقتنص حمد الله الشباك" 

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