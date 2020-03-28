بعد إعفاء الموظفين خارج القاهرة من الذهاب لمقار عملهم.. مطالب برلمانية بتقليل ساعات العمل للقطاع الخاص.. وتقسيم العاملين إلى 3 دفعات

برلماني يطالب بإعفاء السيدات وتقليل ساعات العاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة بالبرلمان: كثافة المواطنين في النهار ليس مقتصرة على الموظفين

مقترح برلماني بتقليل ساعات العمل وتقسيم الموظفين إلى 3 دفعات







أيد نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قرار مجلس الوزراء بإعفاء الموظفين خارج القاهرة من الذهاب لمقر عملهم، مؤكدين أن القرار احترازي لمواجهة كورونا، خاصة في ظل حالة الزحام الذي شهدته وسائل النقل العام ومترو الأنفاق عقب تطبيق قرار الحظر.





واقترح النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، إعفاء جميع السيدات العاملات من الذهاب للعمل خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من أزمة كورونا، وذلك لتخفيف الضغط بالمواصلات من ناحية، وحتى تتمكن من رعاية أولادها وأسرتها -في ظل الظروف الحالية- من ناحية أخرى، مطالبا القطاع الخاص باتخاذ هذه الخطوة الجريئة بجانب تقليل ساعات العمل للعاملين مع تكثيف العمل.





كما طالب النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، الحكومة بتفعيل قرار تخفيض أعداد العاملين بالدولة، الذي تم اتخاذه في بداية الأزمة، لافتا إلى وجود عدد من الوزارات والهيئات لم تطبق هذا القرار بدليل حالة الازدحام التي تشهدها المواصلات صباحا.





بدورها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، إن قرار إعفاء الموظفين خارج القاهرة من الذهاب لمقر عملهم جيد، لكن أزمة كثافة المواطنين في ساعات النهار وتكدس المواصلات، ليست مقتصرة على الموظفين فقط.







وأكدت "درويش"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أهمية توسيع نطاق حظر التجول خلال الفترة الحالية بهدف وقاية وحماية المواطنين لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى استهتار البعض بالأزمة بنوع من اللامبالاة والتهوين "فيه ناس واخدة الموضوع ببساطة وبتنزل من البيت على الفاضي ويسلموا على بعض بالأحضان والقبلات".







وأشارت النائبة إلى أن الأزمة الحقيقية أزمة وعي وثقافة، فعلى الرغم من حملات التوعية التي تقوم بها الدولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن البعض لا يستجيب لها، كما لا يلتزم بإجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة الأزمة، الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المجتمع.







فيما اقترح اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، تقليل ساعات العمل لموظفي الدولة والقطاع الخاص، بجانب تقسيمها لتخفيف الضغط على مترو الأنفاق والقضاء على التكدس وكثافة الموظفين في الشوارع قبل بدء الحظر ليلا، بحيث يتم تقسيم الموظفين إلى دفعات دفعة تذهب إلى العمل 8 صباحا وأخرى 9 صباحا وثالثة تذهب 10 صباحا.





وقال طعيمة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذا التقسيم لن يدع مجالا لنزول الموظفين جميعهم في توقيت واحد كما لن يجعلهم ينصرفون من عملهم في آن واحد، ما يخفف من الزحام داخل المترو، خاصة في الساعات الأخيرة قبل الحظر، مردفا: "الناس معذورة عايزة تلحق تروح شغلها وترجع البيت قبل الحظر".





كما طالب النائب، بطوير وسائل المواصلات الأخرى، وعلى رأسها أتوبيسات النقل العام، لتخفيف الضغط والاعتماد بشكل أساسي على المترو وخلق بدائل أخرى للمواطنين، بحيث يشمل التطوير زيادة الأتوبيسات والتزامها في المواعيد، بجانب السرعة وعدم الوقوف المتكرر.







يذكر أن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إنه تقرر إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم مع استمرار حقوقهم كاملة، موضحًا أنه صدر توجيه من رئيس الوزراء للمصالح الحكومية بضرورة تقليل أعداد العاملين للوصول للحد الأدنى منها إعطاء أولوية للمحافظات النائية وإعفاؤهم من الحضور.

