قومى المرأة يطلق أول دليل لدعم النساء ذوات الإعاقة في مواجهة فيروس كورونا

أطلق المجلس القومى للمرأة من خلال لجنته لجنة المرأة ذات الإعاقة أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية والتواجد داخل أماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة كلا بحسب إعاقته حتىتتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن فيروس كورونا يصيب الجميع دون تمييز ، وأن وصول رسائل التوعية ، وتقديم خدمات الوقاية والرعاية الصحية للجميع دون تمييز ، أصبح ضرورة حتمية تستوجبها طرق المواجهة الناجحة لهذا الخطر الداهم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن إطلاق هذا الدليل يأتي من منطلق دور قومى المرأة ومن خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة في تقديم كل مامن شأنه دعم المرأة ذات الإعاقة والنساء الأمهات لأشخاص ذوى إعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة في حياتهم اليومية .

من جانبها أوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس أن الدليل يتضمن أربع أقسام رئيسية ، أولها مسلمات هامة للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم ، والتوعية للأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم ، والوقاية للاشخاص ذوى الإعاقةداخل أماكن الحجر الصحى ومستشفيات الحجز الصحي.





وأشارت هجرس الى أن الدليل نبه إلى أهمية تبنى لغات تواصل مختلفة عند التوعية والوقاية والحجر والحجز الصحى للوصول للأشخاصذوى الاعاقات المختلفة مثل لغة الإشارة للإعاقات السمعية و الوسائل المعينة للإعاقات البصرية و اللغة المبسطة للإعاقات الذهنية وهذا يعنىالحد من انتقال العدوى اليهم ومنهم ، وهذا يعنى كسب وقت غالى في المعركة ضد انتشار الفيروس .





وأوضحت هجرس أنه على سبيل المثال فيما يخص توعية الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية ذكر الدليل ضرورة عمل ترجمة فورية للغة الإشارة مصاحبة لرسائل التوعية التى يتم بثها على القنوات التليفزيونية وبخاصة الأكثر انتشارًا منها ، وفتح باب الرد على تساؤلاتالأشخاص ذوى الإعاقة السمعية حول الفيروس على أن يكون الرد مصحوب بترجمة لغة الإشارة.

وفيما يخص توعية ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد فقد طالب الدليل بأهمية توصيل المعلومات من قبل ولى الأمر والقائم بالرعاية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد عن طريق تبسيط إجراءات الوقاية والسلامة العامة ، وإرفاق الإرشادات بالصور ومقاطع الفيديو ،

وفيما يخص أماكن الحجر الصحى ومستشفيات الحجز الصحي وعلى سبيل المثال فقد طالب الدليل بضرورة التأكد عند اختيار أماكن الحجر الصحى ومستشفيات الحجز الصحى من وجود اتاحة مكانية وتيسيرات لسهولة الحركة والوصول بمداخلها وبمرافقها .

يذكر أن دليل الأشخاص ذوى الإعاقة في مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا تم رفعه على موقع المجلس القومى للمرأة وعلى صفحته الرسمية على الفيس بوك ويمكن للجهات والهيئات العاملة في التوعية والوقاية من انتشار الفيروس وفى تقديم خدمات الحجر والحجزالصحى وكذلك يمكن لكل الاشخاص ذوى الاعاقة الحصول علي نسخة منه من الرابط التالى

http://ncw.gov.eg/ar/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%b0%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%da%be%d8%a9-%d9%85%d8%ae%d8%a7/