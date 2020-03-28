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محافظات

مليون جنيه من صندوق المحافظة.. صرف الرواتب المتأخرة للأطباء المتعاقدين بالسويس

السبت 28/مارس/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
تدخل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لصرف رواتب الأطباء المتعاقدين المتأخرة؛ برصد مبلغ قدره مليون جنيه تم تخصيصه من صندوق المحافظة لدعم المنظومة الصحية.


من جانبه، صرح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة فى السويس، بأن جميع المستلزمات الوقائية وأجهزة الوقاية الشخصية اللازمة لحماية الأطباء والتمريض والفريق الطبى الذى يتعامل مع المرضى متوافرة، وتصرف من مخازن المديرية وفقًا للاحتياج الفعلي من دون إهدار .


وأكد الدكتور فيصل جودة اليوم، أن فريق إدارة الأزمة بالمديرية، أنه متواصل مع الجميع؛ من أجل إعلاء المصلحة العليا للأطباء والمواطنين فى تلك الظروف، ومن أهم الجهات التي يتم التنسيق والتواصل معها، نقابة الأطباء التى تمثل جموع الأطباء.


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