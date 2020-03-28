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رياضة

وائل جمعة يرد على مهاجمي الأهلي برسالة نارية

السبت 28/مارس/2020 - 03:08 م
وائل جمعة
وائل جمعة
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إسراء أشرف
رد وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الهجوم الكبير الذي يتعرض له مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بعدما قرر الاستغناء عن خدمات ثنائي المارد الأحمر شريف إكرامي وحسام عاشور.

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي "تويتر": "الفتره الأخيرة هجوم كبير علي الاهلي من لاعبين سابقين وإعلاميين المفروض انهم محايدين ولكن بيشوفو بعين واحده بس".

وتابع: "بالنسبة للاعبين لازم كل واحد يشوف ويفتكر نفسه قبل الأهلي وبعد وماينساش الأهلي ضافله ايه.. كفايه مزايده فارغه وتصفية حسابات علي حساب الأهلي".

وأضاف صخرة دفاع الأهلي السابق: "بالنسبة للإعلام ورؤيته وعدم حياده، ياريت نتعامل بمعيار واحد ونعرف ان لاعبي الكرة لهم فترة زمنيه ومش مخلدين.. الأهلي طول عمره بيحترم لاعبيه وفي نفس الوقت بيدور على مصلحته وهو ده الاحتراف اللي بتدوروا عليه".

وأتم: "في النهاية ربنا يحفظ مصر واهلها ويحفظ الجميع".
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