لمواجهة كورونا.. "المصريين الأحرار" يواصل حملة تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت بالأقصر

واصلت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الأقصر، بقيادة طاهر الملوانى أمين المحافظة، حملة تطهير وتعقيم بجميع ربوع المحافظة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار الدور المجتمعى للحزب.





يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وأشرفت على أعمال التطهير والتعقيم نجوى البارون، أمينة المرأة بالمحافظة.







وجابت أمانة الأقصر لتعقيم المنشآت العامة والشوارع والمساجد وأماكن التجمعات وقرية حسن فتحى وماكينات البنوك بمركز ومدينة القرنة بغرب الأقصر.





وقالت نجوى البارون، أمينة المرأة بالمحافظة، إنه على جميع المؤسسات التعاون وتضافر القوى مع أجهزة الدولة المعنية لاجتياز الأزمة، مع ضرورة توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المعنية.





وكانت أمانة الحزب بالأقصر أطلقت حملة التطهير والتعقيم منذ أسبوع وقامت بتعقيم عدد من دور العبادة والمناسبات.