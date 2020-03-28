AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمواجهة كورونا.. "المصريين الأحرار" يواصل حملة تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت بالأقصر

السبت 28/مارس/2020 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
حسن رضوان

واصلت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الأقصر، بقيادة طاهر الملوانى أمين المحافظة، حملة تطهير وتعقيم بجميع ربوع المحافظة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار الدور المجتمعى للحزب.


يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وأشرفت على أعمال التطهير والتعقيم نجوى البارون، أمينة المرأة بالمحافظة.


وجابت أمانة الأقصر لتعقيم المنشآت العامة والشوارع والمساجد وأماكن التجمعات وقرية حسن فتحى وماكينات البنوك بمركز ومدينة القرنة بغرب الأقصر.


وقالت نجوى البارون، أمينة المرأة بالمحافظة، إنه على جميع المؤسسات التعاون وتضافر القوى مع أجهزة الدولة المعنية لاجتياز الأزمة، مع ضرورة توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات المعنية.


وكانت أمانة الحزب بالأقصر أطلقت حملة التطهير والتعقيم منذ أسبوع وقامت بتعقيم عدد من دور العبادة والمناسبات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مستقبل وطن» يطلق حملات للتعقيم والتوعية من «كورونا» بمحافظات الجمهورية

مستقبل وطن يطلق حملة «التطهير» على مستوى البحيرة.. فرق الحزب تنتشر في كافة المراكز لتعقيم دور العبادة

مستقبل وطن المنيا يطلق حملات توعوية ووقائية لمواجهة أزمة كورونا

المصريين الأحرار بالأقصر يعقم بعض المنشآت ويوزع أدوات وقاية من الفيروسات

استمرار تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمعابد في الأقصر.. صور

إيد واحدة.. مؤسسات المجتمع تتكاتف لمواجهة لعنة كورونا.. توزيع 4 آلاف كمامة وجوانتي على العاملين بمياه الشرب في الفيوم.. تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمعابد في الأقصر

ترشيحاتنا

بعد إصابة 536 بفيروس كورونا.. الصحة: تخلصوا من العادات الخاطئة

البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو

أول طبيب بيطري مصري يتوفي بفيروس كورونا في السعودية.. صور

البرلمان يكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كوميديا أبو كرتونة.. كيف أصبح «الواد توبة» الأشهر خلال ساعات الحظر في الغردقة.. فيديو

السعودية : 1203 إصابة و4 وفيات حصيلة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون

ماذا يحدث لجسمك عند الإصابة بكورونا .. تعرف على التفاصيل

شاهد.. إغلاق المحلات والمطاعم بميادين المحلة للوقاية من أخطار كورونا