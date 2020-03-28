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فن

لم تتمكن من دخول الحمام.. إعلامية شهيرة تتعرض لموقف محرج لن تنساه.. شاهد

السبت 28/مارس/2020 - 03:18 م
الإعلامية جويل مردينيان
الإعلامية جويل مردينيان
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أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية جويل مردينيان مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحكى فيه عن موقف محرج تعرضت له مع بعض من أصدقائها

وقالت جويل : "أنها كانت بصحبة وائل منصور والدتها ومدير أعمالها وزوجته وأثناء تواجدها فى احدى المقاهى شربت عدد من الأكواب الخاصة "الكاكاو المثلج" مما تسبب فى تعرضها الى ازمة لشعورها بالغربة فى دخولها المرحاض. 

وأكملت جويل حديثها قائلة : "لم تتمكن من دخول الحمام واتجهت مع أصدقائها إلى إحدى المقاهى الأخرى وشربت هناك أيضا السحلب ومع السمر و الضحك تعرضت الى موقف محرج اذ تبولت على نفسى وهو امر لا يمكن ان تنساه. 

وأوضحت جويل : حاولت تفادى الموقف ولكن هذا اثر على سلبيا حتى تمكنت من تفاديه فى فترة قريبة. 
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