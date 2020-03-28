أخبار الرياضة.. غموض حول مستقبل لاعب الزمالك المغربي.. اشتباه بإصابة 8 لاعبين بالدوري الإنجليزي بـ كورونا

نشر موقع "صدى البلد" اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





- أعلن نادي وست هام الإنجليزي، الاشتباه في إصابة 8 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد.









أعرب حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، عن حزنه الشديد، لما يحدث مع زميله السابق في القلعة الحمراء، مؤمن زكريا الذي يعاني من مشكلة صحية.









- بالرغم من توقف الأنشطة الرياضية في العالم وعلى رأسها اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم بسبب وباء كورونا "كوفيد-19" والذي اجتاح مختلف أنحاء العالم، إلا أن حركة سوق اللاعبين لا تزال مستمرة والمفاوضات بدأت من الآن لمحاولة بناء الفرق من جديد خصوصًا في السوق السعودية سواء ببيع اللاعبين أو استقطاب آخرين خلال الفترة القادمة.









- كشف نيوكاسل نتس الأسترالي،عن إصابة أحد لاعبي فريقه بفيروس كورونا، ليكون أول حالة إصابة بالفيروس في الدوري الاسترالي لكرة القدم تُعلن بشكل رسمي منذ تفشي الوباء.



