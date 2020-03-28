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محافظات

في حالة الطوارئ.. تخصيص 14 مدرسة بالبحر الأحمر لاستخدامها كحجر صحي

السبت 28/مارس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

كشف مصدر بتعليم البحر الأحمر انه تم تحديد 14 مدرسة على مستوى المحافظة بالمدن السبعة ضمن الخطة المستقبلية الموضوعة بمعدل مدرستين بكل إدارة تعليمية لتحويلها كحجر صحى اذا اقتضى الامر لاحتواء فيروس كرونا وتم إخطار كافة الجهات المعنية بتلك المدارس.

وأضاف المصدر أن تلك المدارس التى وقع عليها الاختيار هى الكاملة المرافق ذات المساحات الكبيرة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارا بتحديد مدرستين بكل إدارة تعليمية لاستخدامها كحجر صحي، إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.


وتضم محافظة البحر الأحمر ٧ إدارات تعليمية بالغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين

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