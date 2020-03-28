هل تنتصر أفريقيا على كورونا.. دول القارة تطلق حزمة إجراءات جديدة اليوم

يوما بعد يوم، تسعى دول القارة السمراء إلى اتخاذ إجراءات صارمة من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، فاليوم أصدرت عدة دول أفريقيا حزمة من القواعد التى يجب العمل بها من أجل صد كوفيد ١٩.

البداية اليوم عند موريتانيا حيث قررت وقف الحركة بين ولاياتها بشكل كامل ابتداء من منتصف يوم الأحد، وذلك ضمن إجراءات الوقاية بعد تفشي فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد حالات المؤكدة في البلاد لخمس حالات.

وأكد وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك أنه ابتداء "من يوم الاحد 29 مارس 2020 عند الساعة الثانية عشر سيبدأ حظر كل أنواع التبادل و عبور الأشخاص بين ولايات الوطن باستثناء الطواقم الطبية و شاحنات نقل البضائع و بعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية ( الماء، الكهرباء، الاتصالات، الخ...)".

وأكد الوزير الإبقاء على حرة التنقل داخل كل ولاية، منوها بخطورة المرحلة، وداعيا المواطنين لإدراك ذلك، والتجاوب مع التجاوب مع إجراءات السلامة المتخذة في هذا المجال.

أما الدولة الأفريقية الثانية التى سعت لاتخاذ مزيدا من الإجراءات اليوم لمنع تفشي كورونا هى النيجر حيث أعلن محمدو إسوفو رئيس النيجر عن فرض العزل الصحي على العاصمة نيامي لمدة أسبوعين بدءا من منتصف ليل الأحد.

كما أكد رئيس النيجر، على أن الدولة ستتحمل رسوم الكهرباء والماء لشهري ابريل ومايو، عن الطبقات الهشة، معلنا عن إطلاق سراح 1540 معتقلا، من أجل تخفيف الازدحام داخل المعتقلات، ولأسباب إنسانية كذلك.

ودعا رئيس النيجر حكومته، إلى الإسراع في تنفيذ الإجراءات الحالية، وتلك التي أعلن عنها يومي 13 و17 مارس الجاري.

من جانبها أعلنت زيمبابوي السماح للمواطنين باستخدام العملات الأجنبية، خصوصا الدولار الأمريكي، في تعاملاتهم التجارية، وذلك من أجل الحد من تأثير فيروس كورونا المستجد، على اقتصادها.

وأكد رئيس البنك المركزي بزيمبابوي إن الهدف من القرار "تسهيل التجارة في هذه الفترة الصعبة، من خلال السماح باستخدام الدولار، لشراء سلع وخدمات يمكن دفع ثمنها بالعملة المحلية".

وكانت الحكومة الزيمبابوية، قد منعت فى العام الماضي استخدام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي "