«الصحة» توضح موقف العيادات الخاصة في زمن كورونا

أصدر الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، بيانًا أوضح فيه السماح للعيادات الخاصة بالعمل يومي الجمعة والسبت مع التقيد بمواعيد حظر التجوال.





وجاء فى البيان، إ لحاقًا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020 الصادر من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بشأن تشغيل المنشآت الطبية الخاصة.





يسمح بتشغيل كافة المستندات الطبية الخاصة مع الالتزام بمواعيد حظر التجول طوال أيام الأسبوع، ويستثنى من التقيد بمواعيد الخطر المستشفيات بجميع تخصصاتها ومراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الطوارئ والولادة.