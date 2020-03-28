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مرأة

تخلصي من قلق كورونا.. 3 مشروبات تساعدك على التخلص من الأرق وقلة النوم

السبت 28/مارس/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والحجر المنزلي الصحي، يعاني الكثير من الأفراد من القلق والتوتر المصاحب للأرق وعدم القدرة على النوم. 

ويعاني حوالي 30٪ من الأشخاص من الأرق، أو عدم القدرة المزمنة على النوم، ويعتبر شاي الأعشاب من خيارات المشروبات الشائعة عندما يحين الوقت للاسترخاء والراحة للمساعدة على النوم.

وتدعم الأبحاث الحديثة أيضًا قدرة شاي الأعشاب على المساعدة في النوم، وتم استخدامه في جميع أنحاء العالم كعلاج طبيعي مساعد على النوم لعدة قرون لقدرته الفائقة على المساعدة في النوم. 

وكشف موقع healthline، عن الأعشاب التي تساعد على النوم ومنها: 
- اللافندر
-البابونج
- الخزامى
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