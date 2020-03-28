غدا .. البابا تواضروس يلقي كلمة بمناسبة "أحد المخلع"

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، بمناسبة حلول "أحد المخلع".

ومن المقرر أن تذيع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) الناقلة لكلمة الغد، أن تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.

وقال البابا تواضروس الثاني - التى بثها اليوم السبت عبر تقنية الفيديو - إن الله جزيل الرحمة ورحمته مستمر دواما لكل البشر، لافتا إلى أن الله كريم في حنيته.

وأعرب البابا تواضروس عن دهشته بسبب قسوة الإنسان على أخيه الإنسان مقابل حنو الله ورحمته الدائمة، ودائما نقول عن الله أنه صاحب الحل الثالث، اى الحل الذي لا يخطر على بال الإنسان وتفكيره وتدبيره.

وضرب البابا تواضروس أمثلة كثيرة عن الحل الثالث الذى يقدمه الله للإنسان من خلال مواقف من الكتاب المقدس، مثل "مرثا ومريم وإقامة العازر من الموت".

ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أن يد الله وحنيته تكون مع الإنسان باستمرار، وعلى الانسان أن يفرح لأن الله جزيل التحنن وأنه يقدم حنيته طوال الوقت، وأن التمتع بحنان الله ينبغي أن يقابله توبة قلبية من الإنسان.