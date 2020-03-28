مقتل "خط الفيوم" وشقيقه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وجهاز الأمن الوطني بمحافظة الفيوم، من إنهاء أسطورة "خط الفيوم"، وسقوطه قتيلا هو وشقيقه بعد مواجهة بالأسلحة النارية بعزبة الشركة التابعة لمركز الفيوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغات متعددة من أهالى قرية سيلا بمركز الفيوم، بقيام "حمادة .ع"، وشقيقه "محمد" بفرض إتاوات على بعض المزارعين ورجال الأعمال ببعض قرى الفيوم، وصادر ضدهم عدة أحكام غيابية بالحبس بلغت أكثر من 20 حكما، فى قضايا سطو مسلح وإطلاق أعيرة نارية لترويع الأهالى.

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وصباح اليوم توجهت حملة برئاسة اللواء صبرى عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، والعقيد وليد تاج الدين مفتش البحث الجنائى للمنطقة المركزية بالفيوم، مدعمة بفرق قتالية من أمن الفيوم.





وعقب وصول القوات إلى مكان اختباء المتهم وشقيقه بأحد المنازل بعزبة الشركة بقرية سيلا بمركز الفيوم، أطلق أعيرة نارية هو وشقيقه تجاه قوات الأمن، التى بادلته ضرب الرصاص، أسفرت المعركة عن مصرع خط الفيوم وشريكه.





انتقلت سيارات الأسعاف الى مكان الحادث، وقامت بنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.





وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التى تولت التحقيق.