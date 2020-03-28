محمد أنور: التعامل مع المخرج مجدي أبو عميرة أكثر من رائع

أكد الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر أن التعامل مع المخرج مجدي أبو عميرة خلال مسلسل "قوت القلوب " للنجمة ماجدة زكي، كان أكثر من رائع .





وقال محمد أنور في تصريح لـ"صدي البلد": إنني سعيد بهذه التجربة خاصة أن المسلسل يضم العديد من النجوم الشباب، فالمنافسة مطلوبة وكل فنان له طريقة معينة في الاداء".





المسلسل يضم العديد من النجوم والنجمات بجانب ماجدة زكي، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، وسهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.





ويعيد مسلسل "قوت القلوب" المخرج الكبير مجدى أبو عميرة إلى الدراما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016، حيث يعد أبو عميرة من أبرز مخرجى الدراما وقدم العديد من المسلسلات الناحجة التى مازال الجمهور المصرى والعربى يتذكرها ويحرص على متابعتها بمجرد عرضها.