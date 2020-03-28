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أخبار البلد

المركز الإعلامي بالأزهر يطلق حملة توعوية لمواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 03:55 م
علاج كورونا
علاج كورونا
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محمد شحتة
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، اليوم، السبت، سلسلة من الفيديوهات التوعوية؛ التي تهدف للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه، مع الرد على عدد من الاستفسارات الشرعية التي تهم المواطنين بشأن انتشار الأوبئة والوقاية منها، وذلك بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف في تخصصات مختلفة، وذلك على مختلف المنصات الإلكترونية للأزهر الشريف.

تتناول سلسلة الفيديوهات -والتي يجمع كل منها بين اثنين من علماء الأزهر في التخصصين الطبي والشرعي- عددًا من الموضوعات المهمة التي تشغل الرأي العام والرد على الأسئلة المثارة مؤخرًا حول طرق مجابهة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر لجميع قطاعات الأزهر ببذل جميع الجهود لدعم الدولة المصرية في مواجهة هذا الفيروس الفتاك، حتى الوصول لمرحلة القضاء التام عليه بمشيئة الله.
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