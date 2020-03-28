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فن

محمد حاتم: أرشح ممالك النار لكل شخص قاعد زهقان في الحظر

السبت 28/مارس/2020 - 04:01 م
محمد حاتم
محمد حاتم
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محمد نحلة
نشر الفنان محمد حاتم على صفحة الرسمية على فيسبوك صورة لشخصية جمال الكاتب، الذي جسد دوره في مسلسل ممالك النار.

 وعلق على الصورة: "اتبسط لما عرفت أن مسلسل ممالك النار هيتعرض من النهارده على قناة CBC  لأني كان نفسي يتشاف بشكل أكبر من الجمهور المصري اللي هيشوف عمل درامي بيقدم جزء بسيط من تاريخه واتمنى أن يعجبهم دور جمال الكاتب الشخصية الخارجة من داخل المجتمع المصري في الوقت ده، ممالك النار ارشحه لكل شخص قاعد زهقان في الحظر".

ومن المقرر عرض مسلسل ممالك النار بداية من اليوم 28 مارس على قناة CBC.

ويستمر محمد حاتم في تصوير دوره في مسلسل سلطانة المعز المنتظر عرضه في موسم رمضان ويقوم فيه بدور سلام الشقيق الأصغر لغادة عبد الرازق.

وحصل حاتم مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم لما بنتولد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ويعرض له الآن مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة على منصة شاهد، وأحدث أعماله مسلسل بخط الأيد.
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