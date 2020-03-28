القصبي يناشد التجار بعدم استغلال أزمة كورونا: الله تعالى بريء منهم

ناشد رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بعض المواطنين من التجار الذين يستغلون حاجة الناس من مواد طبية وغذائية فى ظل الظروف الحالية الاى يمر بها العالم أجمع، مؤكدا عليهم أن يتنافسوا فى تقليل الأسعار وليس زيادتها والأزمات تظهر أصالة المعدن المصرى ولايمكن ان يكون هناك أزمة وبعض المصريين يستغلهم فى زيادة الأسعار بدون سبب لانه من الناحية الشرعية والأخلاقية حرام ومنهي عنه.





واستشهد القصبى بقوله تعالى: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَااكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، وقال ايضا: "من احتكر فهو خاطئ".





وأوضح القصبي في بيان له، أن من انواع الغش استغلال حاجات الناس فهناك فرق بين الكسب الحلال والاحتكار والثراء على حساب البشر فلا يجوز استغلال الأزمة على حساب الناس هؤلاء استولى الجشع على قلوبهم وسيطر الطمع على نفوسهم فنسوا الله ونسوا أنفسهم وقال الرسول ايضا من احتكر قوت المسلمين أربعين يومًا يريد الغلاء، فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه"، والسبب والهدف الشرعى من حديث الرسول حتى لا يتحكم المحتكرين من السوق ويبيعون بأسعار باهظة، وقال تعالى: "وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ"، لذا نناشد ونحذر التجار بضبط الأسعار وعدم استغلال الضغوط فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه.





وأضاف البيان: "فى الوقت الذى أحذر فيه التجار أحذر ايضا المواطن نفسه فى اتخاذ نزعات استهلاكية خاطئة بتكالبه على السلع مما يدفع التاجر إلى استغلاله لذلك انصح بان يأخذ ما يكفيه وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) لذلك على الجميع تجار ومستهلكين ان يتعاونوا مع بعض ويتكاتفوا حتى نعبر تلك الأزمة بسلام باذن الله".





وطمأن القصبى المواطنين:" السلع التموينية موجودة ومتوفرة فلا تؤدوا إلى اختفائها بسلوكيات غير حضارية لذلك اتوقع من المصرى الأصيل ان يقدم فى الأزمة العطاء فالقيم والأخلاق هي ما تظهر فى تلك المواقف سواء من بائع أو مشتر" .





وأكد رئيس الاعلى للطرق الصوفية وزعيم الاغلبية على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حيال الوضع الحالى ويكفى ما نشاهده من أزمات دولية لمن يتأخر ساعات عن تنفيذ هذه الاجراءات سواء تأخير او عبث واهمال ادت الى كوارث بشرية فالامر واضح بيننا فلا داع للمخاطرة بالنفس الانسانية واذيتها فقال تعالى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العظيم .







ووجه القصبى كل الشكر للدولة المصرية التى ظهرت كدولة قوية لها مؤسسات تخطط وتنفذ وتتخذ القرارات المناسبة كما اتقدم بالشكر لكل مواطن مصرى اصيل يؤدى واجبه فى معركة البقاء سواء كان طبيا فى موقعه او جندي أو شرطي او اعلامى والحقيقة رغم اننا ناشدنا بعض الفئات المستغلة إلا أنه بفضل الله المجتمع المصرى يتجلى عظمته وقت الازمات فقد شاهدنا قواتنا المسلحة تقف بجوار الشعب كما هو متوقع فى الازمات وشاهدنا رجال الداخلية ينفذون الإجراءات بكل دقة وتفهم مشيدا بالمستوى الراقى للتعامل ولكن عليهم ألا يغفلوا الجانب الانسانى وتقدير كل حالة كما هو متوقع منهم وهذا هو المستوى الذى نفخر به ووصلت إليه مؤسسات الدولة .