مش بس كورونا.. كبار السن عرضة لهذا المرض بسبب العزل المنزلي

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من جامعة برشلونة، أن كبار السن هم الأكثر عرضة للاكتئاب بسبب العزلة المنزلية للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي.





وجد الباحثون المشرفون على الدراسة، الى أن عزل كبار السن دون رقابة من الاخرين يمكن ان يعرضهم للإصابة بمشاعر الوحدة والاكتئاب، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





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وأضاف الباحثون، أن عدم خروج كبار السن من منازلهم الى الحدائق، والمساحات الخضراء قد يمنعهم من الشعور بالتجديد، وهو الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والوحدة.





وأثبت نتائج البحث أن المشاركين الذين وضعوا في العزل المنزلي خلال ازمة انتشار فيروس كورونا ، كان أكثر من نصفهم يعانون من الاكتئاب الشديد.