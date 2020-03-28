كيف تقيس كفاءة محرك السيارة بنفسك



يحتاج مالكو السيارات إلى الاطمئنان على سياراتهم من وقت لآخر للوقوف علي الحالة الفنية للمحرك و من ثم صيانته إن لزم الأمر لأن الاهتمام الدائم بالمحرك يوفي عليك المال المهدر و الوقت فيمكنك قياس مستوى جودة محركك بنفسك عن طريق تغيير لون زيت المحرك فيشكو البعض من تغير لون زيت محرك السيارة إلى اللون الداكن ولكن هذا التغير يكون صحيحًا فى بعض الأحيان وأحيانا أخرى يكون بسبب مشكلة ما بمحرك السيارة.









الحالة الأولى وهى حالة صحية وتغير طبيعى ينتج عن ارتفاع درجة الحرارة بعد فترة من التشغيل تختلف حسب نوعية الزيت، الذي يتكون معه مواد حمضية تقوم بتحليل نواتج الاحتكاك المعدنية، وهذا ما يعطى اللون الداكن فى الزيت، وهذه ظاهرة صحية تشير إلى أن الزيت قام بوظيفته الأساسية في تنظيف الأجزاء الداخلية من شوائب الاحتكاكات الناتجة عن التشغيل و هي إحدى أهم وظائفه وفي هذه الحالة يبدأ الزيت فى التغير فى حدود 700: 1000 كيلومتر ويتوقف ذلك حسب جوده المحرك ونوع الزيت.





أما الحالة الثانية فهى تغير غير طبيعى ويتميز هذا التغير بسرعة تغير لون الزيت فى حدود 200 كيلو متر، وينتج عن سببين: الأول زيادة كمية البنزين الداخلة إلى غرفة الاحتراق بسبب وجود عيب فى البخاخات، أو مشكلة فى الكاربراتير اذا كانت السيارة تعمل به، ويمكن ملاحظة ذلك من زيادة استهلاك الوقود بالسيارة وفى هذه الحالة يجب الكشف عليهم.







والسبب الثانى تآكل رينجات البيستون الشنبر مما يؤدى الى تسريب نواتج الاحتراق من غرفة الحريق إلى أسفل باتجاه وعاء الزيت، فيقوم بحرق الزيت، ويجعله داكن اللون، ويمكن معرفة هذه الحالة من وجود شوائب دقيقة جدا ونقص زيت المحرك عن المعدل الصحيح، وفى هذه الحالة يجب تغيير الاولسيهات الخاصة بالمباني و تسمى ال O Rings .

