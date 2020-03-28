نقابة المحترفين ترفض قرار الأندية بخفض رواتب اللاعبين بسبب كورونا





وطالبت فيفبرو الأندية في بيان رسمي، بتجنب تسريح اللاعبيين أو تخفيض رواتبهم دون موافقتهم.





ودعت فيفبرو الأندية التي تعاني من أزمات مالية بسبب فيروس كورونا، إلى الاجتماع مع نقابات اللاعبين الوطنية، للتفاوض بشان الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".





وكانت بعض الاندية الأوروبية الكبرى، قررت خلال الفترة الماضية، تخفيض رواتب لاعبيها لمحاولة تقليل خسائرها المادية، على رأسهم برشلونة وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس.

رفضت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم "المحترفين " فيفبرو، قرارات بعض الأندية بتخفيض رواتبه لاعبيها، في محالة لتقليل الخسائر، بعد تجميد الأنشطة الرياضية، بسبب تفشي فيروس كورونا.