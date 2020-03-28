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محافظات

محافظ المنيا يكلف بتطهير وتعقيم محطات السكة الحديد

السبت 28/مارس/2020 - 04:44 م
جولة تفقدية لمحافظ
جولة تفقدية لمحافظ المنيا
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أيمن رياض
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا باستكمال أعمال تطهير وتعقيم جميع المنشآت الخدمية والمصالح التي يتردد عليها المواطنون بشكل يومي، حيث كلف اليوم الوحدة المحلية ،بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برش وتعقيم محطة سكك حديد المنيا ، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم، لأعمال تطوير ميدان المحطة، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.


رافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، محمد سيد رئيس مدينة المنيا، حيث شدد المحافظ على إنهاء أعمال تطوير الميدان وفقًا للخطة الزمنية المحددة تمهيدًا لافتتاح الميدان أمام المواطنين.


ووجه المحافظ خلال جولته برفع كافة حالات الإشغال على جانبي الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية داخل الميدان بالتنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة وقت الذروة.


وكان المحافظ قد تابع اليوم مع كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشآت الحكومية والخدمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ المنيا يكلف بتطهير وتعقيم محطات السكة الحديد
محافظ المنيا يكلف بتطهير وتعقيم محطات السكة الحديد
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