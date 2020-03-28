محافظ المنيا يكلف بتطهير وتعقيم محطات السكة الحديد

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم، لأعمال تطوير ميدان المحطة، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.





رافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، محمد سيد رئيس مدينة المنيا، حيث شدد المحافظ على إنهاء أعمال تطوير الميدان وفقًا للخطة الزمنية المحددة تمهيدًا لافتتاح الميدان أمام المواطنين.





ووجه المحافظ خلال جولته برفع كافة حالات الإشغال على جانبي الطريق العام واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين مع الاهتمام بحالة النظافة العامة وإحكام الرقابة على حركة السير المرورية داخل الميدان بالتنسيق مع إدارة المرور للتقليل من حدة الازدحام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات خاصة وقت الذروة.





وكان المحافظ قد تابع اليوم مع كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشآت الحكومية والخدمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.