غدًا الأحد.. فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمركز نقادة في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة نقادة، في بيان لها اليوم السبت، عن اعتزام هندسة نقاده فصل التيار الكهربائي، عن 6 مناطق بمركز نقاده، غدًا الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٠.

وأوضح بيان الوحدة المحلية، وبأن فصل التيار الكهربائي يشمل مناطق "دنفيق الجديدة، الحرازات، العربات، كوم الضبع، الشيخ علي، طوخ".

وأشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرًا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة المحولات.

و أهابت الوحدة المحلية، بمواطني المناطق المذكورة أخذ احتياجاتهم اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

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