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أخبار العالم

تفاصيل ضبط مصنع حليب ومعقمات مغشوشة فى السعودية

السبت 28/مارس/2020 - 04:37 م
ضبط مصنع حليب ومعقمات
ضبط مصنع حليب ومعقمات مغشوشة
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ميـــس رضــا

ضبطت الفرق التابعة لوزارة التجارة السعودية اليوم " السبت "، مصنعا مخالفا لتعبئة معقمات مغشوشة وحليب أطفال بطرق مخالفة، كما تم ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة.

ونشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين مقطع فيديو وثق من خلاله مباشرة الفرق التابعة للوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية لاعمال التفتيش بالمصنع.

وصادرت فرق وزارة التجارة الأجهزة المستخدمة في تعبئة المعقمات وحليب الأطفال كما باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
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