شعراوي يتابع برنامج تدريبات شباب الطائرة بالأهلي

يحرص حسام شعراوي ، مدرب فريق الشباب للكرة الطائرة بالأهلي على التواصل بصفة يومية مع لاعبي الفريق للتأكد من تنفيذ برنامج التدريبات البدنية الذي يؤديه الجميع في المنازل بسبب تعليق التدريبات في الوقت الراهن.





وقام شعراوي بالتنسيق مع مخطط الأحمال لوضع برنامج يشمل تدريبات بدنية باستخدام الأدوات المتاحة في المنازل من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين تحسبا لاستئناف التدريبات او المسابقات.





وأثنى مدرب الفريق على التزام اللاعبين وحرصهم على أداء التدريبات بصفة منتظمة الى جانب التزامهم الشديد بالتعليمات الطبية الوقائية لتجنب التعرض لفيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي.



