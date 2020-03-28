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محافظات

الرائدات الريفيات بأسوان يستكملن تعقيم ماكينات الصراف الآلي.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 04:46 م
حملة الرائدات الريفيات
حملة الرائدات الريفيات
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل الرائدات الريفيات، حملات تعقيم وتطهير لماكينات الصرف الآلي بالبنوك على مستوى جميع مدن ومراكز المحافظة وذلك تجنبًا لانتقال أى عدوى.

كما قامت الرائدات الريفيات بعمل التوعية المطلوبة للمواطنين لتعريفهم عن المرض وطرق تجنب انتقال العدوى .

وفى نفس السياق طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديري البنوك بنطاق المحافظة بضرورة إجراء رش المطهرات وتعقيم ماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.

وأشار المحافظ إلى العمل لأخذ الاحتياط والحذر من المواطنين بعدم الازدحام والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر أثناء استعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى، بجانب ارتداء المواطنين للقفازات الطبية والكمامات، علاوة على استخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى. 

وأضاف اللواء أشرف عطية بأهمية زيادة الوعى بين المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس خلال فترة صرف المرتبات والمستحقات المالية من أقرب ماكينة صرف آلى للمنزل أو موقع العمل .

 

واقرأ أيضًا:

الرائدات الريفيات بأسوان يواصلن تعقيم ماكينات الصرف الآلى

 


الرائدات الريفيات بأسوان يستكملن تعقيم ماكينات الصراف الآلي.. صور
الرائدات الريفيات بأسوان يستكملن تعقيم ماكينات الصراف الآلي.. صور
الرائدات الريفيات بأسوان يستكملن تعقيم ماكينات الصراف الآلي.. صور
الرائدات الريفيات بأسوان يستكملن تعقيم ماكينات الصراف الآلي.. صور
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