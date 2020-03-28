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رياضة

على أنغام رابح صقر.. الأهلي السعودي يحتفل بعيد ميلاد عمر السومة

السبت 28/مارس/2020 - 04:49 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
يحتفل اليوم السوري عمر السومة لاعب نادي الأهلي السعودي بعيد ميلاده الـ30 ، ويعد السومة معشوق جماهير الأهلي السعودي الأول حيث ساهم في عودة بطولة الدوري مرة أخرى لأحضان الراقي بعد غياب عن التتويج لمدة قاربت الـ32 عاما. 

وأحتفل الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي بعيد ميلاد السومة على كلمات من أغنية الفنان رابح صقر ونشروا معها أهم أهداف عمر السومة الحاسمة مع الأهلي . 


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