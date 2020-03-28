على أنغام رابح صقر.. الأهلي السعودي يحتفل بعيد ميلاد عمر السومة





وأحتفل الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي بعيد ميلاد السومة على كلمات من أغنية الفنان رابح صقر ونشروا معها أهم أهداف عمر السومة الحاسمة مع الأهلي .









حلـوة سنيني فيك ياعيـد روحي 💚🎬 pic.twitter.com/SUA4Rj2AGE — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 28, 2020





يذكر أن الدولي السوري قد انتقل من نادي القادسية الكويتي للأهلي في صيف عام 2014 وحقق مع الأهلي 4 بطولات وهي كأس خادم الحرمين، كأس السوبر السعودي ، الدوري السعودي ، كأس ولي العهد.





وعلى صعيد الأرقام الشخصية حقق عمر السومة لقب هداف الدوري السعودي لثلاث مواسم متتالية وسجل مع الأهلي 159 هدف خلال 172 لقاء خاضها في كل البطولات رفقة الأهلي .

يحتفل اليوم السوري عمر السومة لاعب نادي الأهلي السعودي بعيد ميلاده الـ30 ، ويعد السومة معشوق جماهير الأهلي السعودي الأول حيث ساهم في عودة بطولة الدوري مرة أخرى لأحضان الراقي بعد غياب عن التتويج لمدة قاربت الـ32 عاما.