يحيى يوسف: برنامج تدريب منزلي لسيدات يد الأهلي

أكد يحيى يوسف، المدير الفني لفريق سيدات كرة اليد بالأهلي، أنه يتواصل مع لاعبات الفريق للحفاظ على لياقتهن البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية.





وأضاف انه يتابع الثلاثي المصاب: نصرة عيد، ويارا شحاتة، ومنة خالد، اللاتي ينفذن برنامجا تأهيليا في المنزل بالتنسيق مع أخصائي التأهيل بالفريق بشكل يوميًّا عبر الهاتف حتى لا تتأثر إصابتهن بالتوقف.



