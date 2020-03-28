يحيى يوسف: برنامج تدريب منزلي لسيدات يد الأهلي

أكد يحيى يوسف، المدير الفني لفريق سيدات كرة اليد بالأهلي، أنه يتواصل مع لاعبات الفريق للحفاظ على لياقتهن البدنية خلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية.
وأضاف انه يتابع الثلاثي المصاب: نصرة عيد، ويارا شحاتة، ومنة خالد، اللاتي ينفذن برنامجا تأهيليا في المنزل بالتنسيق مع أخصائي التأهيل بالفريق بشكل يوميًّا عبر الهاتف حتى لا تتأثر إصابتهن بالتوقف.
وتعاني نصرة عيد من كسر في أحد أصابع اليد، بينما تعاني يارا شحاتة من قطع في الرباط الصليبي، فيما تعرضت منة خالد للإصابة بقطع جزئي في العضلة الخلفية، حيث يعكف الثلاثي على تنفيذ برنامجهن الطبي بشكل يومي.