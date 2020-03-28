AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية موسيقية حلوان.. تُعر آلاتها الموسيقية للطلاب لسهولة التعلم عن بعد.. والكليات الفنية تتابع شرح المقررات النظرية فقط خلال هذه الفترة

السبت 28/مارس/2020 - 05:21 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
بعد مد تعليق الدراسة لاسبوعين و فرض حظر التجول بالشوارع و تأجيل امتحانات نهاية العام لطلاب الجامعات الى 30 مايو 2020 و ممارسة الجامعات نظام التعليم عن بعد بكافة الكليات النظرية و العلمية . 

واجه طلاب كليات الفنون بجامعة حلوان   مثل" التربية الموسيقية ، التربية الفنية ،  الفنون  الجميلة " العديد من العقبات فى التعلم عن بعد لعدم توفر الآلات و الخامات الخاصة بهم ، و عملت جامعة حلوان جاهدة على حل هذه المشاكل . 


وقال  الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية  بالجامعة ان الكلية اطلقت  قناة على اليوتيوب لتعليم الطلاب عن بعد  لانه لا يمكن تعلم التربية الموسيقية عن طريق الكتب فقط  . 

و صرح نائب رئيس جامعة حلوان ان بالنسبة لمشكلة عدم توافر الآلات الموسيقية للطلاب فقد قامت الكلية بإعارة الآلات للطلاب للتعلم عليها بالمنزل  و اعادتها بعد انتظام الدراسة . 

و أشار الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنيةـ ، إلى أنه بخصوص  الدراسة عن بعد بكلية التربية الفنية  أنه نظرًا لطبيعة الكلية العملية وقلة الأعداد فإن الدراسة ستتم عن بعد بأكثر من طريقة من خلال استخدام موقع الكلية وتحميل بعض المقررات النظرية عليه، مع تفاعل الطلبة وعضو هيئة التدريس من خلال مجموعات علي مواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب أو فيسبوك لاتاحة تحميل بعض الفيديوهات و عمل المحاضره live  و تحميل بعض المواد النظريه pdf ايضا لسهولة تناولها. 

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، أنه يتم  توفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من استخدام الموقع الإلكتروني للكلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب، كما تشمل خطة التعليم عن بعد تقديم المحاضرات إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا  في تلك الفترة.

و أكدت  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أنه تم  تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني وتم التواصل مع رؤساء الأقسام والمرشد الأكاديمي بالكلية والاتفاق على رفع جميع المقررات العلمية الدراسية النظرية والعمليه وتم عمل مجموعات لكافة المواد العلمية سواء على الواتس آب أو الفيس بوك وكافة وسائل التواصل، للتواصل بين السادة أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة و رفع  مقررات الفرق الدراسية بنسبة ٨٣٪ نظرا للطبيعة التخصصية للدراسة بالكلية.

جدير  بالذكر انه قد اعلن رئيس جامعة حلوان انه سيتم التركيز خلال هذه الفترة على شرح المقررات النظرية فقط للطلاب لسهولة تعليمهم و سيتم تأجيل المقررات العملية لحين انتظام الدراسة . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آداب عين شمس تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا.. معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها.. ندوة بألسن عين شمس...وزير التعليم الاماراتي يزور كليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك

جامعة حلوان قى اسبوع.. انطلاق مبادرة إيد على إيد اتحضر للتجديد.. وزير التعليم الاماراتي يزور الكليات الفنية.. وتنظيم الملتقي الثاني لخريجي كلية الصيدلة

تعرف على خطة التعليم الإلكتروني بجامعة الزقازيق عقب قرار تعليق الدراسة

حقوق المنصورة تستكمل العملية التعليمية أون لاين

جامعة حلوان تعلن آليات جديدة للتعليم عن بعد بكليات الفنون

بعد قرار تعليق الدراسة.. تفعيل منظومة التعليم عن بعد بالكليات النظرية بجامعة حلوان

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. شفاء أول سيدة مسنة من كورونا والعديد من الحالات في المحافظات ..فيديو

من غرفة نومها.. مذيعة شهيرة تثير الجدل بسبب كورونا ..شاهد

قاتلة زوجها بالقليوبية: بيشك فيا كل دقيقة.. غرست السكينة في قلبه علشان أخلص

رغم أنها لا تمتلك شواطئ.. لماذا تريد إثيوبيا تشكيل قوة بحرية؟

فضيحة | وفاة مصاب بكورونا بعد رفض مستشفى علاجه في أمريكا.. فيديو

إعلامية محرومة من رؤية ابنتها بسبب الكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة