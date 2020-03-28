تربية موسيقية حلوان.. تُعر آلاتها الموسيقية للطلاب لسهولة التعلم عن بعد.. والكليات الفنية تتابع شرح المقررات النظرية فقط خلال هذه الفترة

بعد مد تعليق الدراسة لاسبوعين و فرض حظر التجول بالشوارع و تأجيل امتحانات نهاية العام لطلاب الجامعات الى 30 مايو 2020 و ممارسة الجامعات نظام التعليم عن بعد بكافة الكليات النظرية و العلمية .





واجه طلاب كليات الفنون بجامعة حلوان مثل" التربية الموسيقية ، التربية الفنية ، الفنون الجميلة " العديد من العقبات فى التعلم عن بعد لعدم توفر الآلات و الخامات الخاصة بهم ، و عملت جامعة حلوان جاهدة على حل هذه المشاكل .









وقال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بالجامعة ان الكلية اطلقت قناة على اليوتيوب لتعليم الطلاب عن بعد لانه لا يمكن تعلم التربية الموسيقية عن طريق الكتب فقط .





و صرح نائب رئيس جامعة حلوان ان بالنسبة لمشكلة عدم توافر الآلات الموسيقية للطلاب فقد قامت الكلية بإعارة الآلات للطلاب للتعلم عليها بالمنزل و اعادتها بعد انتظام الدراسة .





و أشار الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنيةـ ، إلى أنه بخصوص الدراسة عن بعد بكلية التربية الفنية أنه نظرًا لطبيعة الكلية العملية وقلة الأعداد فإن الدراسة ستتم عن بعد بأكثر من طريقة من خلال استخدام موقع الكلية وتحميل بعض المقررات النظرية عليه، مع تفاعل الطلبة وعضو هيئة التدريس من خلال مجموعات علي مواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب أو فيسبوك لاتاحة تحميل بعض الفيديوهات و عمل المحاضره live و تحميل بعض المواد النظريه pdf ايضا لسهولة تناولها.





وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، أنه يتم توفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من استخدام الموقع الإلكتروني للكلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب، كما تشمل خطة التعليم عن بعد تقديم المحاضرات إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا في تلك الفترة.





و أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أنه تم تفعيل منظومة التعليم الإلكتروني وتم التواصل مع رؤساء الأقسام والمرشد الأكاديمي بالكلية والاتفاق على رفع جميع المقررات العلمية الدراسية النظرية والعمليه وتم عمل مجموعات لكافة المواد العلمية سواء على الواتس آب أو الفيس بوك وكافة وسائل التواصل، للتواصل بين السادة أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة و رفع مقررات الفرق الدراسية بنسبة ٨٣٪ نظرا للطبيعة التخصصية للدراسة بالكلية.