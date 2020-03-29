7 مقترحات برلمانية للقضاء على تكدس مترو الأنفاق

استعرض نواب البرلمان، عددا من المقترحات للقضاء على أزمة تكدس المترو، خاصة في الساعات الأخيرة قبل بدء حظر التجول (من ٧ مساء حتى ٦ صباحا)، وذلك لوقاية الركاب وحمايتهم من فيروس كورونا، بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية لوقف انتشار الفيروس في مصر.





وجاءت المقترحات كالآتي:

1. زيادة عدد القطارات خلال الساعات الأخيرة قبل الحظر حتى تتمكن من استيعاب المواطنين.





2. إعفاء السيدات من الذهاب للعمل وكذا تفعيل قرار الحكومة بإعفاء الموظفين خارج القاهرة من الذهاب لمقر عملهم.





3. تقسيم موظفي الدولة إلى 3 دفعات (٨ و٩ و١٠ صباحا) لتخفيف الضغط على مترو الأنفاق، بحيث لا يذهب الموظفين جميعم إلى العمل مرة واحدة.





4. تقليل ساعات العمل بالنسبة للقطاع الخاص والعمل بنظام التناوب مع تكثيف وضغط العمل خلال الساعات المحددة.





5. تقليل زمن التقاطر والمقصود به زمن وصول قطارات المترو إلى رصيف الركاب.





6. تحديد أعداد ركاب داخل المترو الأنفاق في حالة استمرار الزحام، بحيث يتم تحديد عدد معين من الركاب داخل عرابات المترو.





7. العمل على تحسين وسائل النقل الجماعي لخلق وسائل بديلة أمام المواطنين بدلا من اعتمادهم على المترو كوسيلة رئيسية.