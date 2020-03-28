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محافظات

بسبب انفجار لخط مياه .. تصدع منزل أسرة فقيرة بأسوان .. صور

السبت 28/مارس/2020 - 05:25 م
. تصدع منزل لأسرة
. تصدع منزل لأسرة على " قد الحال " بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح

تعرض أحد المنازل بمنطقة أبو الريش التابعة لمركز أسوان لحدوث تصدعات به نتيجة لحدوث إنفجار في خط المياه العمومى الواقع أمام المنزل .

وقد أشار جمعة محمد صاحب المنزل بأنه يوم الأثنين الماضى أدى إنفجار في خط المياه العمومى الذى يمر أمام منزلى الكائن بمنطقة نجع الحجاب بأبو الريش قبلى شمال المدينة إلى تسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخل المنزل .

وأوضح جمعة محمد بأن الضرر الذى لحق بمنزله المكون من حجرتين وصالة ومطبخ وحمام، هو عبارة عن تصدع وشروخ بجدران المدخل والسلم العمومى للمنزل ، وأيضًا الباب الرئيسى، علاوة على تشققات ظهرت بأرضية غرفة الجلوس والحمام ، وتضررهم أيضًا من قطع المياه واستمرار تسرب المياه نتيجة عدم إصلاح الكسر حتى اليوم .

وأضاف بأنه يعيش داخل المنزل مع زوجته وأولاده الثلاثة "بنتان وولد "، واصفًا بأنهم "أسرة على قد الحال"، وأنه كان يعمل عاملًا باليومية وبالكاد يوفر قوت يومه والظروف الحالية التى تشهدها البلاد من تفشى فيروس كورونا أدت إلى ضيق الحال أكثر من الأول، وأن منزلهم بمثابة "الستر" له ولأسرته فى ظل هذه الظروف الصعبة، ولكن بعد تصدعه حاليًا أصبح المعيشة بداخله غير آمنة .

ومن جانبه أوضح قاسم معتصم رئيس الوحدة المحلية لقرى أبو الريش بأنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والعميد أيمن رضا رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، توجه على الفور إلى مكان الواقعة فور وصوله بلاغًا بها، وعاينت لجنة من المجلس القروى للبلاغ .

وأضاف بأن هناك لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط متخصصة ستقوم بمعاينة المنزل وتصدرها قرارها المتعلق بالمنزل، وذلك يوم الأحد 29 مارس، نظرًا للراحة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

 

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بسبب انفجار لخط مياه .. تصدع منزل أسرة فقيرة بأسوان .. صور
بسبب انفجار لخط مياه .. تصدع منزل أسرة فقيرة بأسوان .. صور
بسبب انفجار لخط مياه .. تصدع منزل أسرة فقيرة بأسوان .. صور
بسبب انفجار لخط مياه .. تصدع منزل أسرة فقيرة بأسوان .. صور
بسبب انفجار لخط مياه .. تصدع منزل أسرة فقيرة بأسوان .. صور
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