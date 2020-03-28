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أصل الحكاية

طبق غذاء يستغرق ٥ ساعات لتحضيره.. قوانين يجب معرفتها فى المطبخ الصومالي

السبت 28/مارس/2020 - 05:32 م
المطبخ الصومالي
المطبخ الصومالي
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أمينة الدسوقى
هناك عادات مختلفة، يمكن أن تميز تلك الدولة عن كثير من البلدان فهي دولة عربية تقع بمنطقة القرن الأفريقي في شرق أفريقيا ويحدها من الشمال الغربي جيبوتي، وكينيا من الجنوب الغربي، وخليج عدن من الشمال والمحيط الهندي من الشرق وأثيوبيا من الغرب، وسيثار فى ذهنك ماهى تلك الدولة وماذا عن عاداتها وهى الصومال.

يتميز الصوماليين فى المنطقة الأفريقية بمطبخهم الذي يضم بين جنباته العديد من أساليب الطهي؛ وأهم ما يوحد المطبخ الصومالي في كافة أرجاء البلاد هو تقديم الطعام الحلال وفقا للشعائر الدينية الإسلامية.

يحرم الصوماليين على أنفسهم اى أطباق تحتوي على أي مشتقات من دهن أو لحم الخنزير وكذلك لا يتم تقديم المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، كما لا تؤكل الميتة أو أي لحوم مدممة. 

ولأنهم نشيطون ويسعون لنيل رزقهم نجد أن الصوماليين يتناولون الغذاء دائما في الواحدة ظهرا، وخلال شهر رمضان يتم تناول الغذاء في أعقاب الانتهاء من صلاة التراويح والتي قد تمتد حتى الحادية عشرة مساء. 

وتعد الاكلة الأشهر فى الصومال طبق "العنبولو" حيث يتم تقديمه في كل أنحاء البلاد على الغذاء كوجبة كاملة ويتكون من حبوب فاصوليا الأزوكي مخلوطة بالزبد والسكر؛ ويتم طهي الفاصوليا وحدها، التي يطلق عليها محليا اسم ديجير والتى تستغرق خمس ساعات كاملة على نار هادئة للوصول إلى النكهة المطلوبة.

الثقافة في الصومال هي مزيج من العادات والتقاليد والموروثات المحلية والثقافات المتراكمة في الذاكرة الصومالية عبر عصور تفاعلت فيها الحضارة المحلية مع الحضارات التي نمت في دول أخرى والتي كانت الصومال على ارتباط تاريخي بها، مثل إثيوبيا واليمن والهند وإيران.

يذكر أن اللغة الصومالية هي اللغة الرسمية للبلاد وهي أحد اللغات الكوشية التي هي بالتبعية فرع من فروع اللغات الأفريقية الآسيوية، وتعد أقرب اللغات للصومالية هي لغات عفار التي يتحدث بها أهل إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، وأورومو التي يتحدث بها أهل إثيوبيا وكينيا.
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