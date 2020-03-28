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محافظات

بسبب أزمة كورونا.. تشكيل لجان لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كفر الشيخ

السبت 28/مارس/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، والإشراف على توزيع المساعدات للأسر الأكثر احتياجًا.

ويتضمن تشكيل اللجنة، رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي، مدير إدارة القوي العاملة "، وتختص بالإشراف على توزيع المساعدات القادمة من الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية علي الأسر الأكثر احتياجًا والمسجلة بقواعد البيانات بتلك الجهات.

ويأتي تشكيل هذه اللجان لضمان توزيعها المساعدات علي مستحقيها، بالإضافة إلي استعانة اللجنة بمن تراه لإنجاز عملها على أن تقدم تقريرا بنتيجة مهمتها يوميًا للعرض على المحافظ.
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