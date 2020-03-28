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أخبار البلد

شاهد .. أطفال يناشدون مستخدمي السوشيال ميديا بطرق الوقاية من فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 06:24 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت صفحة " مصر ضد كورونا " عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو لطفلين يناشدان مستخدمي فيسبوك بطرق الوقاية من فيروس كورونا .



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين وجاءت التعليقات كالآتي: 


ما شاء الله ربنا يحفظهم ويحفظ كل اولادنا جميعًا .

ربنا يحميهم ويحفظهم.ويحفظ بلدنا..

ماشاء الله حبايب قلبى ربنا يحفظكم.

ماشاء الله ❤️يارب يحفظهم ويحفظنا كلنا.

ما شاء ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحفظ مصر.


ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-


الحالات الجديدة:- 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 147

الوفيات الجديدة:- 6

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الآن):- 166

إجمالي الوفيات:- 30

إجمالي أعداد المصابين:- 536


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