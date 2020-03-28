شاهد .. أطفال يناشدون مستخدمي السوشيال ميديا بطرق الوقاية من فيروس كورونا













وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين وجاءت التعليقات كالآتي:









ما شاء الله ربنا يحفظهم ويحفظ كل اولادنا جميعًا .





ربنا يحميهم ويحفظهم.ويحفظ بلدنا..





ماشاء الله حبايب قلبى ربنا يحفظكم.





ماشاء الله ❤️يارب يحفظهم ويحفظنا كلنا.





ما شاء ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحفظ مصر.









ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-









الحالات الجديدة:- 39





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 147





الوفيات الجديدة:- 6





عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الآن):- 166





إجمالي الوفيات:- 30





إجمالي أعداد المصابين:- 536









نشرت صفحة " مصر ضد كورونا " عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو لطفلين يناشدان مستخدمي فيسبوك بطرق الوقاية من فيروس كورونا .