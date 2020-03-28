شاهد .. أطفال يناشدون مستخدمي السوشيال ميديا بطرق الوقاية من فيروس كورونا

نشرت صفحة " مصر ضد كورونا " عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " فيديو لطفلين يناشدان مستخدمي فيسبوك بطرق الوقاية من فيروس كورونا .
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من المتابعين وجاءت التعليقات كالآتي:
ما شاء الله ربنا يحفظهم ويحفظ كل اولادنا جميعًا .
ربنا يحميهم ويحفظهم.ويحفظ بلدنا..
ماشاء الله حبايب قلبى ربنا يحفظكم.
ماشاء الله ❤️يارب يحفظهم ويحفظنا كلنا.
ما شاء ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحفظ مصر.
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
الحالات الجديدة:- 39
الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 147
الوفيات الجديدة:- 6
عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الآن):- 166
إجمالي الوفيات:- 30
إجمالي أعداد المصابين:- 536