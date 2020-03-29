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فيديوجراف.. المشروعات البحثية لطلبة المدارس .. التفاصيل الكاملة

الأحد 29/مارس/2020 - 09:03 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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ياســـمين بدوي - إعداد: إسلام عبد الهادي
المشروعات البحثية لطلبة المدارس شغلت أولياء الأمور والطلاب بشكل كبير، بعد أن اعتمدتها وزارة التربية والتعليم كحل بديل عقب تعليق الدراسة في مصر لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن المزيد من المعلومات حول المشروعات البحثية وطريقة تنفيذ المشروعات البحثية وموعد تقديم المشروعات البحثية بعد أن أصبحت هي أداة تقييم الطلاب بدلا من امتحانات نهاية العام التقليدية.

من خلال الفيديوجراف التالي يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات وتفاصيل المشروعات البحثية لطلبة المدارس جميع المراحل التعليمية.
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