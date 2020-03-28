قوت القلوب الدمرداشية.. حكاية سيدة أنشأت مستشفى الدمرداش .. تعرف عليها

عاشت قوت القلوب الدمرداشية، في مناخ صوفي، لأنها ابنة الشيخ عبدالرحمن الدمرداش الذي كان يعتبر نفسه شيخ الطريقة الدمرداشية في مصر، ونشأت قوت القلوب في جو مليء بالرفاهية، وبعيد عن الزهد والتقشف، وربما كانت هذه الحياة هي التي أحدثت حالة التمرد، والتوق للانفعالات من حالة الأسر العائلي، فرغم أنها قد تزوجت من رجل مصري يقل عنها وجاهة وثراء، ورغم احتفاظها بحق العصمة في يدها، إلا أنها قد سبحت ضد تيار التقاليد الأسرية، فكانت من أوائل سيدات المجتمع المصري اللائي اهتممن بالثقافة والأدب بوجه خاص، وفتحت بيتها لكل أبناء المجتمع البارزين من الرجال والنساء، لتكون صالونا أدبيا عُرف باسمها، ولما مات أبوها ترك لها ميراثا فخما، ومستشفى خيريا خاصا يحمل اسمه.

ولدت قوت القلوب عام 1892 وتوفيت عام 1968 فى إيطاليا وترجع أصول قوت القلوب إلى المماليك الذين عاشوا فى مصر وأصولهم من القوقاز .

وساهمت قوت القلوب ووالدها عبد الرحيم الدمرداش في التبرع بالمال اللازم لبناء مستشفى الدمرداش الشهير في مصر، كمّا أن الأرض التى تقع عليها جامعة عين شمس الحالية جزءًا من ممتلكاتها، وكانت هذة السيدة رغم تربيتها الدينية غاية فى التفتح والرؤية التقدمية تهتم بالفنون والآداب والموسيقى كما كانت تحب السفر والرحلات وتقضي إجازاتها السنوية فى أوروبا بين فرنسا والنمسا.

وقد قامت قوت القلوب بمواصلة مشوار ابيها الخيري ، وقد تبرعت لتلك المستشفى الشهيرة بما يعادل 50 ألف جنيه ذهبا، كما كانت تتبرع بألف جنيه سنويا لكلية طب عين شمس للإنفاق على البحوث التى كان يجريها الدكتور بول غليونجى على الغدد الصماء، كما فتحت مكتبتها الخاصة التى تضم 8 آلاف كتاب لطلاب الجامعة، وكانت تنفق على بعض الطلاب لإتمام تعليمهم وتبرعت بألفى جنيه لإنشاء مكتبة طبية فى مستشفي الدمرداش .

ولم يستمر زواجها طويلا وقد أنجبت من زوجها ثلاثة أبناء وابنة واحدة، وقد حرصت السيدة قوت القلوب على تعليم أبناءها تعليما جيدا .

وتعد قوت القلوب من أوائل سيدات المجتمع المصري اللائي اهتممن بالثقافة والأدب، وفتحت بيتها لكل أبناء المجتمع البارزين من الرجال والنساء ، لتكون صالونا أدبيا عُرف باسمها.

ومما يحسب للسيدة قوت القلوب أنها كانت تطبع بعض الكتب على نفقتها وأنها كانت تخصص جوائز للمبدعين من شباب الأدباء، كما أوقفت جزءا من أموالها كجائزة أدبية نالها أديب مصر العالمى نجيب محفوظ فى بداياته وقيمتها عشرون جنيها .

وعرف الغرب قوت القلوب ككاتبة وروائية مصرية وذلك حين بدأت كتاباتها في سن الخامسة والأربعين وقد نشرت كتابها الأول عن دار المعارف باللغة الفرنسية في عام 1937 تحت عنوان «مصادفة الفكر»

وفى العام نفسه نشرت روايتها "حريم" دار جاليمار الكبري وهى الدار نفسها التى نشرت فى العام نفسه ترجمة "الأيام" للدكتور طه حسين .

ونظرا لكون أعمالها الادبية باللغة الفرنسية والتى كانت تجيدها العائلات الأرستقراطية قبل يوليو 1952 ، فكان ذلك سببا في كونها أديبة مغمورة على المستويين العربي و المصري، رغم ما تحظى به أعمالها من اهتمام في العالم الغربي .

وتُرجمت روايات السيدة قوت القلوب إلى لغات عالمية عديدة، منها الألمانية والإنجليزية ومن أعمالها حريم (1937) زنوبة (1947) ليلة القدر (1954) رمزة (1958) حفناوى الرائع .

عندما قامت حركة يوليو 1952 كانت السيدة قوت القلوب لا تزال علامة بارزة في مجال أعمال البر و الخير و على الرغم من ذلك وعلى الرغم من انها كانت من أبرز مؤيدي حركة يوليو من الأرستقراطيين إلى أن حركة يوليو اتهمتها بتهريب مائة ألف جنيه من أموالها وتم هدم قصرها بميدان التحرير ولم تجد قوت القلوب مفرا سوى الهجرة إلى إيطاليا إلى أن توفيت في روما عام 1968 .

وفي كتابها "ليل المصير" تحدثت قوت القلوب عن نفسها قائلة: "لقد ولدت تحت أقدام مئذنة، والتي كانت أول شيء رأيته فأحسست بها كأنها إصبع يشير إلى السماء، أما أول شيء سمعته فهو اسم الله يتردد خمس مرات يوميا بصوت المؤذن فينشي روحي".