اخبار الفن .. تبول إعلامية شهيرة على نفسها .. القتل العمد ينتظر زوج نانسى عجرم .. جورج سيدهم مطلوب بعد خيانة شقيقه له

نشرت محامية قتيل فيلا نانسى عجرم رهاب بيطار، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تكشف فيه تطور قرار جديد يقلب موازين قضية السورى الراحل محمد الموسى.

أسنان ألماظ.. محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام

https://www.elbalad.news/4245052

واصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل حوله عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رمضان فيديو جديدا على تطبيق "إنستجرام"، وهو يزين أسنانه بفصوص براقة.





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