اخبار الفن .. تبول إعلامية شهيرة على نفسها .. القتل العمد ينتظر زوج نانسى عجرم .. جورج سيدهم مطلوب بعد خيانة شقيقه له

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
بالابيض والأسود .. زوجة أحمد الفيشاوى تعاود إشعال السوشيال ميديا
https://www.elbalad.news/4245204
نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والتى تظهرت فيها بالأبيض والأسود.
بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق توجه رسالة إلى جمهورها في فيديو جديد
https://www.elbalad.news/4244769
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تحث فيه جمهورها على ضرورة الالتزام بالبقاء فى المنزل والالتزام بالتعليمات الطبية بارتداء الكمامة.
بعد وفاته بجلطة بسبب خيانة شقيقه.. جورج سيدهم مطلوب على جوجل
https://www.elbalad.news/4244776
تصدر الفنان الراحل جورج سيدهم تريند "جوجل"، وذلك بعد وفاته أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 83 عاما.
من غرفة نومها.. مذيعة شهيرة تثير الجدل بسبب كورونا ..شاهد
https://www.elbalad.news/4244835
نشرت المذيعة الأمريكية "شانون بريام"، فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث أظهر المقطع المذيعة أثناء تقديم نشرتها الإخبارية على قناة FOX NEWS داخل غرفة نومها.
رغم أزمة شقيقها.. أحمد العوضى يوجه رسالة رومانسية لـ ياسمين عبد العزيز
https://www.elbalad.news/4244859
تلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز رسالة رومانسية، من أحمد العوضى فور نشرها فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وهي عبارة عن البرومو الرسمى لمسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه".
القتل العمد.. محامية قتيل فيلا نانسى عجرم تفجر مفاجأة فى تقرير الطب الشرعى
https://www.elbalad.news/4245026
نشرت محامية قتيل فيلا نانسى عجرم رهاب بيطار، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تكشف فيه تطور قرار جديد يقلب موازين قضية السورى الراحل محمد الموسى.
أسنان ألماظ.. محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام
https://www.elbalad.news/4245052
واصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل حوله عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر رمضان فيديو جديدا على تطبيق "إنستجرام"، وهو يزين أسنانه بفصوص براقة.
اوعى تبقى على حد مهما كان في قلبك.. رسالة نارية غامضة من شقيق ياسمين عبد العزيز
https://www.elbalad.news/4245077
نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجه من خلاله رسالة غير مباشرة إلى شقيقته ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد الأزمة التى نشبت بينهما فى الفترة الأخيرة بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى.
لم تتمكن من دخول الحمام.. إعلامية شهيرة تتعرض لموقف محرج لن تنساه.. شاهد
https://www.elbalad.news/4245151
نشرت الإعلامية جويل مردينيان مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحكى فيه عن موقف محرج تعرضت له مع بعض من أصدقائها.